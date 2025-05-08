Более 50 бойцов перезахоронили после «Вахты Памяти» в Себежском районе

19:48, 08 мая 2025, ПАИ

56 неизвестных бойцов и десять останков перезахоронили в деревне Старицы Себежского района по итогам международной «Вахты Памяти». Об этом пишет газета «Призыв».

Торжественно-траурная церемония захоронения бойцов Советской Армии, освобождавших Себежскую землю, состоялась на братском захоронении в деревне Старицы сегодня, 8 мая. На мероприятии присутствовали поисковики из Санкт-Петербурга, Москвы, Первоуральска, Свердловска, Нижнего Новгорода, ХМАО, почти всех районов Псковской области и Белоруссии, участники автопробега от мемориала Знамени Победы до Стариц.

Также присутствовали жители и гости Себежского района, среди которых ученики школ, представители администрации, глава района Леонид Курсенков и другие. Леонид Курсенков поблагодарил поисковиков за работу, рассказал о многолетней традиции торжественного захоронения в Старицах солдат, погибших за нашу землю, поздравил с завершением Вахты и с Днём Победы.

Бойцам, найденным и поднятым поисковикам, были отданы воинские и духовные почести.