V военно-историческая конференция проходит в Гдове

20:09, 08 мая 2025, ПАИ

V военно-историческая конференция «Гдов через века: летопись воинской славы России» проходит в Гдове сегодня, 8 мая. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Конференция организована и посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В зале Гдовского центра досуга и культуры собралось много молодёжи. Это и гдовские школьники, и ученики Яммской школы, приехавшие на конференцию с директором Александром Сосницким, а также курсанты военных училищ.

Конференция проводится при участии и поддержке главного командования Военно-морского флота России, администрации Гдовского района, 907 объединённого учебного центра ВМФ России, высшего военно-морского инженерного училища, юнармейского отряда и других.

Первым выступил создатель Псковского музея армии и флота Иван Дроздов с докладом «Рождённая на Чудском».