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Общество

Демонтажные работы проводятся в великолукском ДОУ в рамках капремонта по нацпроекту

В образовательных учреждениях в Великих Луках продолжаются работы по капитальному ремонту зданий в рамках национального проекта «Семья». В частности, капремонт идёт в детском саду № 5, сообщили ПАИ в управлении образования администрации города Великие Луки.

Фото: управление образования администрации Великих Лук


В данный момент ведётся демонтаж плитки, что является необходимым этапом для вскрытия технологических ниш инженерных сетей. Это позволит обеспечить качественное обслуживание систем отопления, водоснабжения и электроснабжения. Также осуществляется демонтаж дверных коробок перед установкой новых, более современных и безопасных дверей.

Одновременно с этим проводятся обмерочные работы, которые помогут определить точные размеры и состояние конструкций для дальнейшего монтажа необходимых элементов. Все эти действия направлены на создание комфортной и безопасной среды для детей.

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