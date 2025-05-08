В муниципалитетах Псковской области прошли памятные мероприятия в канун 80-летия Победы

22:14, 08 мая 2025, ПАИ

В День памяти и примирения в Псковской области вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день жителей муниципалитетов объединила региональная минута молчания в память о героях-красноармейцах, партизанах, тружениках тыла, мирных жителях, отдавших в годы войны свои жизни за благополучие будущих поколений, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Памятные мероприятия сегодня проходят во всех муниципальных образованиях региона. Жители собираются у воинских мемориалов и братских могил, чтобы отдать дань уважения боевым и трудовым подвигам поколения, восставшего против фашизма и победившего его.

Жители Пскова почтили память павших и ушедших защитников Отечества у Могилы Неизвестного солдата, возложив венок воинской славы и цветы к главному Вечному огню региона. В мероприятии участвовали представители власти, ветераны, военнослужащие, общественники, патриотические молодежные организации, жители города.

В рамках торжественного ритуала «Вечный огонь нашей Памяти» на мемориале прошла заупокойная лития. Дети прочитали стихи.

Памятные церемонии в этот день и накануне состоялись как в муниципальных центрах, так и в небольших населенных пунктах области. Люди собирались ученическими и рабочими коллективами, а также целыми поселками и деревнями в местах, напоминающих о тяжелых и героических событиях Великой Отечественной войны. В храмах региона прошли поминальные службы.

Траурно-торжественные мероприятия предварялись благоустройством воинских захоронений и мемориалов. Только в Псковском районе приведено в порядок более 70 памятных мест.

Во многих муниципалитетах проводились поисковые экспедиции, по итогу которых прошли церемонии захоронения найденных останков красноармейцев. Так, в Себежском муниципальном округе мероприятие прошло на Братском воинском захоронении в деревне Сутоки, а в Опочецком муниципальном округе на мемориале в деревне Кирово.

В дни подготовки к празднованию Дня Победы основное внимание — ветеранам. Их навещают Главы муниципалитетов, а также волонтеры. В некоторых районах уже стартовали адресные концерты. Например, под окнами опочецких ветеранов Виктора Парамонова и Петра Васильева прозвучали любимые военные мелодии, наполненные гордостью и уважением к поколению победителей.

В преддверии Дня Победы в память о доблестных защитниках Отечества в муниципалитетах состоялись легкоатлетические забеги, эстафеты, спортивные турниры. Например, в деревне Миритиницы Локнянского округа прошел первый забег в рамках проекта «Эстафета памяти «Наши Герои» — в честь Героя Советского Союза Александра Шарикова.

В некоторых муниципальных округах прошли автопробеги. Неравнодушные псковичи организовали в честь 80-летия Великой Победы автопробег в рамках акции «Бессмертный полк». Больше сотни машин со Знаменем Победы, флагами России, Псковской области, ВДВ, с портретами Героев Бессмертного полка проехали от монумента «Ледовое побоище» по центральным улицам Пскова и посетили мемориал с Вечным огнем в деревне Ершово Псковского муниципального округа.

Кроме того, в регионе продолжается высадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». Так, на территории Детского парка в Пыталово заложена рябиновая аллея.

Концертные программы, творческие конкурсы и патриотические акции также в большом количестве организованы и проводятся в регионе.

9 мая в регионе пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.