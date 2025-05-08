Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды Героям в преддверии Дня Победы

22:48, 08 мая 2025, ПАИ

В преддверии Дня Победы губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды Героям. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня с удовольствием по поручению президента вручу заслуженные награды, которых вы добились своим профессионализмом, отвагой и блестящей службой как военные, так и гражданские», – сказал губернатор.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители правоохранительных, силовых, надзорных, судебных ведомств и структур, а также командиры и военнослужащие частей и соединений.

«Великая Отечественная война — время массового героизма советских людей. В Псковской области 159 человек стали Героями Советского Союза», – отметил губернатор и вспомнил страницы истории Псковской земли.

Так среди Героев, завоевавших Победу, – известные истории Михаил Жуков, Александр Матросов, Матвей Кузьмин, Семен Бойков, Константин Чехович, Клава Назарова, Маншук Маметов и Алия Молдогулова. Партизаны под командованием Николая Васильева и Александра Германа уничтожили более ста тысяч гитлеровцев, вывели из строя тысячи паровозов и вагонов, разрушили железнодорожные пути и мосты, взорвали самолеты. Они спасли тысячи людей, включая 218 евреев под руководством Николая Киселева. Уроженцы Псковской области водрузили первые знамена победы на Рейхстаге. Имя рабочего поселка Идрица увековечено на Знамени Победы.

«Низкий поклон ветеранам и вечная память павшим за Родину. В год Защитника Отечества мы чествуем современных героев, продолжающих славные традиции», – сказал губернатор.