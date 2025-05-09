Семья из Идрицы 81 год ухаживает за могилой неизвестного солдата

11:36, 09 мая 2025, ПАИ

Семья героя Великой Отечественной войны идричанина Виктора Дреера 81 год ухаживает за могилой неизвестного солдата. Об этом пишет газета «Призыв».

Традиционно семья Дреер приходит в День Победы поклониться «своему солдату». «Так и живёт Идрицкая земля заветами отцов, памятью о павших, гордостью за алое Знамя Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии», – отметили в газете.

Местный житель во время немецкой оккупации в 1941 году похоронил в Идрице солдата. «У немцев в одном из домов посёлка был штаб. Наши пришли сюда в разведку из-за реки. И когда они стали убегать, один солдат переплыл речку, второго, которого дедушка похоронил, застрелили в воде. Этот дедушка его вытащил из реки и ночью похоронил, а документы сжёг, потому что побоялся», – отметила одна из членов семьи Дреер.

Когда вернулся с войны, мужчина пришёл на место захоронения и сделал небольшой памятник из арматуры с красной звездой на вершине.