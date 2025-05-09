Семья из Идрицы 81 год ухаживает за могилой неизвестного солдата
Семья героя Великой Отечественной войны идричанина Виктора Дреера 81 год ухаживает за могилой неизвестного солдата. Об этом пишет газета «Призыв».
Традиционно семья Дреер приходит в День Победы поклониться «своему солдату». «Так и живёт Идрицкая земля заветами отцов, памятью о павших, гордостью за алое Знамя Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии», – отметили в газете.
Местный житель во время немецкой оккупации в 1941 году похоронил в Идрице солдата. «У немцев в одном из домов посёлка был штаб. Наши пришли сюда в разведку из-за реки. И когда они стали убегать, один солдат переплыл речку, второго, которого дедушка похоронил, застрелили в воде. Этот дедушка его вытащил из реки и ночью похоронил, а документы сжёг, потому что побоялся», – отметила одна из членов семьи Дреер.
Когда вернулся с войны, мужчина пришёл на место захоронения и сделал небольшой памятник из арматуры с красной звездой на вершине.
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