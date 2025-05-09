«Русские витязи» и «Стрижи» украсили небо над Красной площадью на параде Победы

11:45, 09 мая 2025, ПАИ

Авиационные группы «Русские витязи» на Су-30СМ, «Стрижи» на МиГ-29 и штурмовики Су-25 эффектно завершили парад на Красной площади, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС.

Над центром Москвы пролетели «Русские витязи» и «Стрижи», а штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета флага России, замыкая воздушную часть парада.

Впервые по Красной площади прошла колонна войск беспилотной авиации, продемонстрировавшая дроны «Орлан», «Ланцет», «Шарпия» и «Герань». Также впервые были представлены тяжёлые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка» и артиллерийские установки «Мальва».

Колонну техники возглавил танк Т-34 – символ Победы. По брусчатке прошли бронемашины, включая БТР-82А, ЗА-СпН «Титан», «Тайфун-K53949» («Феникс»), «Линза», «Спартак», «Тигр-М», а также БМП-1AM «Басурманин», БМП-2M «Бережок», БМП-3 с усиленной защитой, перспективный БМП «Курганец-25», БМД-4M и БТР-МДМ «Ракушка».

Кроме того, зрители увидели зенитные комплексы С-400 «Триумф» и ракетный комплекс «Ярс».