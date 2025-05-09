Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове

11:52, 09 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, почтив память погибших защитников Родины сегодня, 9 Мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В церемонии, посвящённой героям Великой Отечественной войны, участвовали председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители Псковского гарнизона, силовых ведомств, правоохранительных органов, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец и городские власти.

Участники возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания воинов, пожертвовавших собой ради освобождения страны.

Псковская область, как и вся страна, отмечает 80-летие Победы. В регионе проходят сотни праздничных событий: более 800 мероприятий, включая мемориальные вечера, встречи с ветеранами, патриотические акции, концерты, фестивали, конкурсы и спектакли. Особое внимание уделяется ветеранам, участникам войны, труженикам тыла и тем, кто восстанавливал страну после разрушений.