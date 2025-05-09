Более 250 портретов героев стали участниками «Бессмертного полка» в Гдове

14:24, 09 мая 2025, ПАИ

Более 250 портретов героев стали участниками акции «Бессмертный полк», приуроченной к 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Гдове. Об этом пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»

















В акции приняли участие учащиеся Гдовской средней школы, сотрудники ОМВД, погранслужбы, моряки, жители города и сельских поселений, гости района. Они пронесли на шествии портреты своих воевавших родственников – отцов, дедушек и бабушек.

«Ветеранов в колонне было совсем немного. К тем, кто смог принять участие в праздновании лично, – особое, почтительное и бережное отношение», – отметили в газете. Марш полка сопровождался возложением цветов к братским захоронениям. После торжественной части и возложения колонна двинулась в крепость, где сотрудники центра досуга и культуры подготовили праздничную программу. Также гостей угощали солдатской кашей.