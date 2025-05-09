Около 18 тысяч человек присоединились к Бессмертному полку в Пскове

14:31, 09 мая 2025, ПАИ

Около 18 тысяч псковичей приняли участие в шествии Бессмертного полка в Пскове. Памятная акция, посвящённая героям войны, стартовала на площади Ленина сразу после парада Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По традиции впереди колонны развернули огромную копию Знамени Победы и полотнище «Солдатский платок». В первых рядах шли волонтёры, активисты регионального штаба 80-летия Победы и представители добровольческих движений.

Среди участников был губернатор Псковской области Михаил Ведерников с семьёй. Они несли портреты родственников: деда губернатора по материнской линии, полковника Николая Анисимовича Хрипко, а также двух дедов супруги – Александра Ефимовича Усова и Михаила Степановича Андреева, воевавшего на Псковской земле.

По Октябрьскому проспекту с портретами своих близких – ветеранов Великой Отечественной войны прошли жители Пскова, участники СВО и их семьи. Тысячи людей в колонне почтили героев, сражавшихся за мир.

Шествия Бессмертного полка прошли также в других муниципалитетах области. В Великих Луках на улицы вышло около пяти тысяч человек, чтобы почтить память своих родных.

«Бессмертный полк» начался как общественная инициатива в 2012 году, а с 2013-го стал всероссийским и международным движением. В этом году после двухлетнего перерыва шествия прошли во всех муниципалитетах Псковской области.

Перед началом акции в центре Пскова состоялся парад Победы. Губернатор Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей города с 80-летием Победы.