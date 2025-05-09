Власти Псковской области посетили ветеранов Великой Отечественной войны

14:43, 09 мая 2025, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и участников войны лично поздравили вице-губернаторы и руководители органов власти. Они посетили героев военных лет, выразив благодарность за их мужество, стойкость и вклад в Победу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



















Каждому ветерану от имени губернатора вручили цветы, памятные подарки и поздравительные открытки. «День Победы – трепетный праздник, ставший символом величайшего героизма и мужества нашего народа. С особой благодарностью мы чествуем ветеранов, партизан и подпольщиков – наших героев, кто по-настоящему знает цену Великой Победы. Вы не просто отстояли независимость Родины, но изменили судьбу всего человечества, освободили мир от фашизма», – отметил губернатор в поздравительной открытке.

Ветерана Геннадия Василюка, награждённого орденами Жукова, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За отвагу», навестила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Вице-губернатор Игорь Шатурный поздравил участника войны Алексея Стародубцева с Днём Победы. Руководитель аппарата правительства Андрей Вьюнов навестил ветерана Георгия Давыдова, служившего в воздушно-десантных войсках. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова поблагодарила ветерана Генриха Татарникова.

Творческие коллективы также чествовали ветеранов, устраивая персональные концерты в городах и посёлках области. Традиционные выступления под окнами стали особым жестом уважения к старшему поколению.