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Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове

Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит у памятника «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду сегодня, 9 Мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

Вокальные, танцевальные и хореографические номера в исполнении творческих коллективов города показывают псковичам. На сцене также звучат стихотворения и песни военных лет.

Зрители вместе с актёрами погружаются в атмосферу военных лет 1941–1945 годов, переживают тяготы блокады Ленинграда, проходят испытания солдат, а также участвуют в выпускном танце июня 1941 года. Посетителям раздают полевые письма и символические 125 граммов хлеба, как во время блокады.

Режиссёром концерта с элементами иммерсивного театра выступила Наталья Шульга.

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