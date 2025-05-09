День Победы отпраздновали в Усвятском районе

16:25, 09 мая 2025, ПАИ

80-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне отпраздновали в Усвятском районе Псковской области. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»

















В Усвятах состоялось праздничное шествие к воинскому мемориалу на Замковой горе. Участники «Бессмертного полка» несли фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.

У мемориала прошёл митинг. Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров поздравил жителей и гостей. Представитель правительства Псковской области Валерий Удалов зачитал поздравление губернатора Михаила Ведерникова. Выступили председатель Собрания депутатов Виктор Бонадыченко и председатель Совета ветеранов Зоя Дякив.

Молодёжь стояла в почётном карауле, возложила гирлянду памяти к памятнику и прочитала стихи о войне. После минуты молчания в память о погибших прозвучали залпы, в небо выпустили воздушные шары, к мемориалу возложили цветы.