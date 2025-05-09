Выставка «Страницы Победы» открылась в центре Пскова
Выставка «Страницы Победы» открылась в Детском парке Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Проект был придуман коллегами из Витебска. Экспозиция представляет архивные выпуски газет «Псковская правда» и «Витебские вести» разных лет, отражающие хронику жизни, подвиги, восстановление и сохранение памяти о войне.
Выставка организована при поддержке Союзов журналистов России и Беларуси.
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09 мая 2025
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