Уроженец Бежаницкого района дирижёр военного оркестра передал привет землякам с Красной площади

17:06, 09 мая 2025, ПАИ

Дирижёр военного оркестра гвардии-капитан Иван Андреев, уроженец Бежаницкого района, передал привет землякам с парада Победы на Красной площади. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Андреев служит в 38-й гвардейской бригаде управления Воздушно-десантных войск России в посёлке Медвежьи Озёра Московской области.

В этом году он принимал участие в параде уже в шестнадцатый раз.