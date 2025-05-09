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Общество

Уроженец Бежаницкого района дирижёр военного оркестра передал привет землякам с Красной площади

Дирижёр военного оркестра гвардии-капитан Иван Андреев, уроженец Бежаницкого района, передал привет землякам с парада Победы на Красной площади. Об этом пишет газета «Сельская новь».

Андреев служит в 38-й гвардейской бригаде управления Воздушно-десантных войск России в посёлке Медвежьи Озёра Московской области.

В этом году он принимал участие в параде уже в шестнадцатый раз.

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Уроженец Бежаницкого района дирижёр военного оркестра передал привет землякам с Красной площади

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