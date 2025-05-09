День Победы отметили в Острове
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили в Острове. Об этом пишет газета «Островские вести».
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
На городской площади прошёл праздничный парад с участием ветеранов, военнослужащих, представителей администрации Псковской области и Островского района, депутатов Псковского областного Собрания Армена Мнацаканяна и Андрея Михайлова, членов молодёжных организаций и местных жителей.
Торжественную часть открыл начальник Островского гарнизона полковник Алексей Кузьминых. Он зачитал приказ министра обороны РФ и поздравил собравшихся. Глава Островского района Дмитрий Быстров и зампредседателя комитета по финансам Псковской области Владислав Бернацкий также выступили с поздравлениями и поблагодарили ветеранов.
Военнослужащие гарнизона и юнармейцы прошли торжественным маршем под музыку военного оркестра. Жители почтили память погибших минутой молчания, возложив гирлянды и цветы к обелискам и памятникам.
Возложение венков к памятнику погибшим героям состоялось на воинском захоронении в Себежском районе