Марш, оркестр и танцы: как прошёл парад Победы в Пскове

В Пскове по центральным улицам города торжественно прошёл парад войск Псковского гарнизона под командованием заместителя командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрия Голубовича. Праздничный парад стартовал шествием знаменных групп с флагом России и копией главного символа праздника – Знамени Победы. Свыше тысячи военнослужащих, в том числе и участники специальной военной операции, прошли торжественным маршем вдоль трибун. Продолжилось праздничное мероприятие плац-концертом с выступлением военного оркестра и творческих коллективов Пскова.