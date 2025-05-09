Возложение венков к памятнику погибшим героям состоялось на воинском захоронении в Себежском районе

17:17, 09 мая 2025, ПАИ

Возложение венков к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны состоялось в деревне Заситино, на братском воинском захоронении защитников Себежского укрепрайона. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»





В церемонии приняли участие студенты-волонтёры «Команды Арктики» и поисковики ВППОО «След «Пантеры».

На этом месте состоялся митинг, где поисковики поздравили волонтёров с Днём Победы, подчеркнули важность этой даты для молодёжи и пригласили всех на следующую июльскую вахту укрепрайона.