Праздничный автопробег прошёл в Кунье
Около 50 экипажей автомобилей сегодня в Кунье приняли участие в автопробеге, посвящённом 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
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Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева
Участвующие в автопробеге автомобили были самыми разными. Кроме легковушек можно было увидеть грузовые автомобили и микроавтобусы, уточнили в редакции районной газеты «Пламя».
Автоколонна, приветствуя прохожих гудками и миганием фар, проследовала по маршруту Кунья – Ущицы – Кунья.
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