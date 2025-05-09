Праздничный автопробег прошёл в Кунье

19:38, 09 мая 2025, ПАИ

Около 50 экипажей автомобилей сегодня в Кунье приняли участие в автопробеге, посвящённом 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева



Фото: из Telegram-канала Олега Лебедева











Участвующие в автопробеге автомобили были самыми разными. Кроме легковушек можно было увидеть грузовые автомобили и микроавтобусы, уточнили в редакции районной газеты «Пламя».

Автоколонна, приветствуя прохожих гудками и миганием фар, проследовала по маршруту Кунья – Ущицы – Кунья.