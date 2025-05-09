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Сенатор Наталья Мельникова поздравила жителей Псковской области с 80-летием Победы

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила ветеранов и жителей региона с 80-летием Победы.

Фото со страницы Натальи Мельниковой в соцсети «ВКонтакте»

«Сердечно поздравляю вас с самым священным праздником для каждого россиянина – с Днём Победы! Этот день – не просто дата в календаре, это символ беспримерного мужества, стойкости и самоотверженности нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины в жесточайшей схватке с фашизмом», – отметила Наталья Мельникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сенатор подчеркнула, что в этом году отмечается 80-летие Великой Победы – юбилей, который наполнен особым смыслом и глубоким уважением к подвигу тех, кто ковал эту Победу на фронтах и в тылу. «Восемь десятилетий отделяют нас от того дня, когда над Рейхстагом взвилось Знамя Победы, но память о героизме советских солдат, партизан, тружеников тыла живёт в каждом сердце, передаётся из поколения в поколение», – отметила она.

Наталья Мельникова добавила, что в настоящее непростое время, когда страна снова сталкивается с вызовами, уроки Великой Отечественной войны становятся особенно актуальными. Она подчеркнула, что они напоминают о ценности мира, единства и сплочённости, а также о необходимости сохранять историческую правду и противостоять любым попыткам переписать прошлое.

«В этот светлый день хочу выразить искреннюю благодарность нашим дорогим ветеранам. Низкий вам поклон за ваш подвиг, за вашу силу духа, за вашу любовь к Родине! Ваше мужество – пример для нас и будущих поколений. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Пусть этот День Победы наполнит ваши сердца радостью и гордостью за нашу великую страну! С Днём Победы!» – заключила сенатор.

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