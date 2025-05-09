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Общество

Фильм «Фотомгновения ТАСС в кадре и за кадром» покажут в Пскове 10 мая

Фильм «Фотомгновения ТАСС в кадре и за кадром» покажут во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 в Пскове 10 мая. Показ начнётся в 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фильм покажут в рамках V Международного фестиваля правильного кино. Вход бесплатный, необходимо записаться по телефонам (8 8112) 29-22-59 или 8-911-358-08-16.

Отметим, что Международный фестиваль правильного кино является одним из видов творческой коммуникации с молодёжью и подрастающим поколением. Проект реализуют с 2022 года.

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