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Общество

Проект ПсковГУ вошёл в число победителей конкурса Минобрнауки России

Проект ПсковГУ научно-популярный фестиваль «Вместе с российской наукой» стал одним из победителей конкурса Минобрнауки России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

Проект представляет собой совокупность мероприятий для учащихся школ, вузов и ссузов, научно-педагогических работников, представителей СМИ и всех тех, кто интересуется открытиями и достижениями отечественной науки.

В рамках проекта проведут открытые научно-популярные лекции в онлайн-формате на тему «Выдающиеся российские учёные и изобретатели», Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ и проектов «Молодёжь в науке», лекторий «Говорит учёный: о науке простым языком», школу молодых исследователей, в рамках которой пройдёт не менее пяти тематических смен по приоритетным научным направлениям, Межрегиональный фестиваль научно-образовательных и исследовательских проектов «Наука вне границ 2.0», квесты, посвящённые достижениям отечественной науки, а также Всероссийский научно-просветительский форум «Вместе с российской наукой».

Планируется, что мероприятия пройдут с июня по октябрь этого года. Проект подготовила команда управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ.

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