Награда нашла своего героя: о невручённом Ордене Ленина рассказал Михаил Ведерников

22:57, 09 мая 2025, ПАИ

Родственники красноармейца из Опочецкого района, дважды признанного погибшим, получат его наградные документы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность, что справедливость восторжествует, и родные героя смогут хранить их как семейную реликвию. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Удивительные истории о Героях Великой Отечественной войны мы узнаём до сих пор благодаря людям, посвятившим жизнь восстановлению имён защитников и событий тех страшных лет. Работая над очередным томом книги «Солдаты Победы» руководитель рабочей группы Николай Васильевич Никитенко смог доказать, что уроженцу Опочецкого района Александру Дмитриевичу Васильеву, дважды признанному погибшим, так и не был вручён Орден Ленина», – рассказал Михаил Ведерников.

Боец был призван в Красную Армию в 1941 году, служил в 39-й танковой дивизии. Отражая наступление фашистов в Винницкой области, командир пулемётного отделения Николай Васильев уничтожил до 100 солдат, мужественно вёл огонь до конца. И, как значилось в представлении к высшей государственной награде СССР, пал смертью храбрых, уточнил Михаил Ведерников.

«На самом деле Александр Васильев попал в плен и содержался в Дулаг-202 в Румынии. В документах лагеря есть запись, что он умер 18 января 1942 года и захоронен на мемориальном кладбище – на плите даже значится его фамилия. Назло всем смертям, Александр Васильев выжил и здесь. В 1942 году его перевели в лагерь для военнопленных в Австрию, где он и находился до апреля 1945 года», – объяснил глава региона.

Он добавил, что после освобождения боец служил писарем в 69-й стрелковой дивизии, был мобилизован 9 мая 1946 года и вернулся домой, в деревню Макушино.

«Уверен, справедливость восторжествует и родные героя получат наградные документы, которые обязательно станут семейной реликвией», – заключил Михаил Ведерников.