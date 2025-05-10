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Участница парада в Петербурге рассказала, как в 14 лет ушла в партизаны на Псковщине

Участница парада ко Дню Победы в Санкт-Петербурге рассказала, как в 14 лет ушла в партизаны на Псковщине, пишет «Фонтанка.ру».

Фото: скриншот кадра видеосюжета

В 14 лет она отдыхала в Дедовичах, когда район захватили немецкие солдаты. Подростком она сразу же ушла в партизаны-подпольщики.

«Я знала немецкий немножко и слышала, что говорят, что к чему. И бегала к партизанам в отряд докладывала. И они много спасли людей», – рассказала женщина.

Она рассказала также, как немцы застрелили её знакомую за сотрудничество с партизанами, но ей самой повезло спастись. Также она вспоминает, как вместе с другими детьми и взрослыми ходили взрывать рельсы на железной дороге, чтобы не пропустить немцев к Ленинграду.

«9 Мая – это веселье, радость, что мы победили», – подчёркивает ветеран.

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