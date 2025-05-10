Закон о тишине действует не только в квартирах, но и на дачных участках – Роскачество

20:12, 10 мая 2025, ПАИ

Закон о тишине распространяется не только на городские квартиры, но и на дачные участки за городом, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

В ведомстве пояснили, что к шуму относятся крики, пение, свист, звуки пиротехники, громкая музыка, лай домашних животных, ремонтные работы и другие звуки, нарушающие покой соседей.

В Роскачестве уточнили, что каждый регион России самостоятельно устанавливает правила соблюдения тишины с учётом местных особенностей. В Псковской области шуметь запрещено с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 10:00 часов в праздничные и выходные.

Нарушителя ждёт штраф. В Псковской области за шум грозит штраф от одной до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от пяти до семи тысяч. При первом нарушении возможно предупреждение, но при повторных в течение года размер штрафа увеличивается.