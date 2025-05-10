Ведущий метеоролог рассказал, когда в России начнётся потепление

21:29, 10 мая 2025, ПАИ

Холодная погода ожидается в России в предстоящих выходные и на следующей неделе, сообщил в своём телеграм-канале метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве и ряде регионов России в ближайшие дни прогнозируется холодная и нестабильная погода. В столице в субботу температура составит от +6 до +10 градусов, днём ожидается облачность с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. В ночь на воскресенье похолодает до 0...+3 градусов, в Московской области вероятны заморозки до −1 градуса.

В понедельник, 12 мая, погода ухудшится из-за влияния циклона. Пройдут ливни, местами с мокрым снегом. В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Возвращение тёплой погоды метеорологи прогнозируют только в третьей декаде мая.

Сложные метеоусловия прогнозируются в Верхневолжье, особенно в Нижегородской, Костромской областях и Чувашии, где выпадет до 20–30 мм осадков. На юге России – в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье – ожидаются сильные ливни с грозами, в предгорьях Кавказа возможен град.

На европейской территории России выходные будут холодными. Температурный фон ниже нормы на 3–8 градусов.