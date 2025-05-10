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Спорт

Внедорожник «Тактик» впервые принял участие в автомобильном фестивале Псковской области

Внедорожник «Тактик» впервые принял участие в фестивале внедорожников «Ралли Offroad 4х4», который прошёл в деревне Кудяево Новоржевского района сегодня, 10 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

За соревнованиями 20 внедорожников наблюдали сотни зрителей со всей области.

На трассу в Кудяево в этом году впервые вышел внедорожник «Тактик». Он принял участие в заезде для испытания своей техники.

«Тактик» – плавающее транспортное средство, которое может перевозить до восьми человек и до одной тонны груза через болота, леса, снег и водные преграды.

Напомним, в этом году соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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