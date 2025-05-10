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Экономика

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области превысила миллион рублей

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на конец марта 2025 года достигла 1,1 миллиона рублей – это на 50,6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

График: Псковстат

По состоянию на конец марта этого года заработная плата не выплачена 62 работникам. Задолженность в среднем составляет 18 тысяч рублей на одного трудящегося.

Сумма просроченной задолженности образовалась в экономическом виде деятельности по обеспечению электрической энергией, газом, паром и по кондиционированию воздуха, подчеркнули в пресс-службе.

Общая сумма просроченной зарплаты не связана с несвоевременным получением денежных средств из бюджетов всех уровней, отметили в Псковстате.

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