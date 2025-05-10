Более десяти тысяч зрителей посмотрели мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» в Псковском кремле

23:48, 10 мая 2025, ПАИ

10 094 зрителя посмотрели мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы», который проходил в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Первый показ прошёл 25 апреля, а последний – в День Победы, 9 Мая. Зрителям с помощью мультимедийных технологий продемонстрировали историю Знамени Победы, которое водрузили на Рейхстаг 30 апреля 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Гостями показа стали в том числе участники специальной военной операции и их семьи. Мероприятие посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.