Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле

09:54, 11 мая 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин сделал заявление для журналистов в завершение торжеств, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и подвёл итоги работы с 7 по 10 мая. В ходе своего выступления он озвучил предложение возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле, сообщается на сайте Кремля.

«Мы чтим всех, кто внёс свой вклад в общую победу над нацизмом, а это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки. С нашими друзьями и единомышленниками нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу, и, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и более безопасного мира. Именно вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества – Евразии и других регионов мира, были в центре состоявшихся в Москве двусторонних и многосторонних встреч», – подчеркнул Владимир Путин.

За четыре дня – с 7 по 10 мая – состоялись официальные визиты лидеров трёх иностранных государств: Китайской Народной Республики, Венесуэльской Боливарианской Республики и Социалистической Республики Вьетнам. Кроме того, прошло 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего же в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, а также около 10 руководителей международных организаций. Ещё шесть стран были представлены на высоком уровне, перечислил президент России.

«Видим в таком широком участии делегаций зарубежных стран и международных организаций вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы», – отметил он.

Владимир Путин обратил внимание, что, несмотря на угрозы, шантаж и чинимые препятствия вплоть до перекрытия воздушного пространства, в Москву приехали и лидеры некоторых европейских стран: Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины.

«Повторю: понимаем, с каким массированным давлением они сталкивались, и потому искренне ценим их политическое мужество, твёрдую нравственную позицию, решение разделить с нами праздник, отдать дань уважения памяти героям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые сражались и за свой отчий дом, и за избавление от коричневой чумы всего мира, всего человечества без всяких преувеличений, – сказал он. – Для нас важно, что миллионы европейцев, лидеры стран, которые проводят суверенную политику, об этом помнят. Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнём двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы. В том числе и с теми, которые сегодня по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в наш адрес. Пытаются до сих пор – мы это видим прямо вот в эти дни – разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов».

По словам российского лидера, подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке может служить всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. «У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры, принято два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое. Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай на торжества, посвящённые 80-летию Победы над милитаристской Японией», – рассказал он.

Глубоко символично и закономерно, по словам Владимира Путина, что основные, по сути главные, памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине – в столицах государств, «народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы».

Он заметил, что в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. «В этой связи хочу сказать: как известно, Россия ранее неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, однако они – эти инициативы – раз за разом саботировались украинской стороной. Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный – хочу это подчеркнуть: 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, – мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей договорённостью с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз. Тем не менее на празднование Дня Победы (а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только себе можно: 27 миллионов у нас потери) мы – на этот святой для нас праздник – объявили перемирие в третий раз», – сказал российский лидер.

Однако, констатировал он, киевские власти вообще не откликнулись на предложение о прекращении огня. Более того, после объявления этого предложения 5 мая киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовали 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 бэков – безэкипажных катеров – в Чёрном море.

«Собственно, за эти три дня объявленного нами прекращения огня – 8, 9 и 10-го – происходило то, что вы тоже видели из средств массовой информации. Собственно, из ваших сообщений, это было ясно: было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято ещё 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери», – продолжил Владимир Путин.

Он ещё раз повторил, что Россия неоднократно предлагала шаги к прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной. «Напомню ещё раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления – уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину», – заявил президент России.

12 мая у него намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. «Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине, – сказал Владимир Путин. – Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?»

Он в очередной раз напомнил, что Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. «Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? – добавил российский лидер. – Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать».