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Общество

18-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

18-летнюю Анастасию Алексееву разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Девушка проживает в Порхове. 10 мая она ушла из дома и не вернулась.

Особые приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Предположительно, была одета в светлую жилетку, светлую кофту, чёрные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анастасии Алексеевой, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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