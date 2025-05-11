18-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

10:40, 11 мая 2025, ПАИ

18-летнюю Анастасию Алексееву разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Девушка проживает в Порхове. 10 мая она ушла из дома и не вернулась.

Особые приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Предположительно, была одета в светлую жилетку, светлую кофту, чёрные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анастасии Алексеевой, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.