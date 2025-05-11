До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 12 мая

11:46, 11 мая 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, днём – без существенных осадков.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +5 градусов, днём – от +12 до +17 градусов.

Атмосферное давление будет низким.