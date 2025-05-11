До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 12 мая
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, днём – без существенных осадков.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +5 градусов, днём – от +12 до +17 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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