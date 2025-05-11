Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юнармейцы клуба «Беркут» создали макет местности, где шли ожесточённые бои за Опочку

Макет местности, на которой шли ожесточённые бои за Опочку, создали своими руками ко дню празднования 80-летия Великой Победы юнармейцы из опочецкого военно-патриотического клуба «Беркут». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Работа началась за несколько месяцев до юбилейной даты. Ребята изучили материалы Опочецкого краеведческого музея, архивные документы, военные топографические карты, сохранившиеся фотоснимки, включая немецкую аэрофотосъёмку», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что в Санкт-Петербурге юнармейцы посетили знаменитый «Грант Макет Россия» и на специальном мастер-классе освоили азы изготовления таких интерактивных экспонатов.

«Весь процесс кропотливого создания ребята поэтапно фиксировали, благодаря чему у нас с вами есть возможность увидеть рождение макета. Обязательно посмотрите. Результат впечатляет!» – заметил губернатор.

Итог работы воспитанники ВПК «Беркут» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» представили в День Победы с рассказом о ходе боёв, а родители юнармейцев помогли детям организовать полевую кухню, отметил Михаил Ведерников.

«Прекрасная командная работа! Благодарю каждого участника. Ребята большие молодцы!» – заключил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 мая 2025

«Слёзы счастья»: сбежавшего енота Семёна нашли в Пскове спустя полтора месяца
11 мая 2025

Митрополит Матфей о начале крестного хода по стране: Сегодня знаменательный день для Псковской митрополии
11 мая 2025

Юнармейцы клуба «Беркут» создали макет местности, где шли ожесточённые бои за Опочку
11 мая 2025

11 тысяч зрителей собрал спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» в Пскове
11 мая 2025

Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
11 мая 2025

Историческая реконструкция победного 9 мая пройдёт в «Михайловском» в рамках «Ночи музеев»
11 мая 2025

Площадь на улице Советской лидирует в голосовании за благоустройство Красногородского округа
11 мая 2025

Торжественная встреча мощей патриарха Тихона в Куньинском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...