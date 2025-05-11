Юнармейцы клуба «Беркут» создали макет местности, где шли ожесточённые бои за Опочку

15:33, 11 мая 2025, ПАИ

Макет местности, на которой шли ожесточённые бои за Опочку, создали своими руками ко дню празднования 80-летия Великой Победы юнармейцы из опочецкого военно-патриотического клуба «Беркут». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Работа началась за несколько месяцев до юбилейной даты. Ребята изучили материалы Опочецкого краеведческого музея, архивные документы, военные топографические карты, сохранившиеся фотоснимки, включая немецкую аэрофотосъёмку», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что в Санкт-Петербурге юнармейцы посетили знаменитый «Грант Макет Россия» и на специальном мастер-классе освоили азы изготовления таких интерактивных экспонатов.

«Весь процесс кропотливого создания ребята поэтапно фиксировали, благодаря чему у нас с вами есть возможность увидеть рождение макета. Обязательно посмотрите. Результат впечатляет!» – заметил губернатор.

Итог работы воспитанники ВПК «Беркут» МБОУ «Центр образования Опочецкого района» представили в День Победы с рассказом о ходе боёв, а родители юнармейцев помогли детям организовать полевую кухню, отметил Михаил Ведерников.

«Прекрасная командная работа! Благодарю каждого участника. Ребята большие молодцы!» – заключил глава региона.