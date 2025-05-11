Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичка Анастасия Егорова представила регион на вокальном конкурсе «Звезда-2025»

Псковичка Анастасия Егорова представила регион на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». У вокалистки есть шанс попасть в финал, если за неё отдадут голоса телезрители, пишет газета «Псковская правда».

Скрин видео телеканала «Звезда»

Анастасия Егорова выступила с песней Анжелики Варум «Осенний джаз». Жюри и зрителям она рассказала, что училась в Псковском колледже искусств. Позже стала солисткой военного оркестра, что считает одним из главных своих достижений. Дeвушка окончила колледж с красным дипломом и хочет поступить в Москву.

Во время выступления вокалистка набрала 80 баллов. Её оценивали композитор, продюсер Виктор Дробыш, певица Зара, теле- и радиоведущий, продюсер Роман Емельянов, певица и актриса Юлия Савичева, а также певец Дмитрий Колдун. Против проголосовала только Зара.

Певица Юлия Савичева отметила, что номер получился искренним и неповторимым, всё получилось очень филигранно и с душой. Поддержать Анастасию Егорову также приехала финалистка восьмого сезона, псковичка Анастасия Куклина.

Отметим, что у телезрителей есть возможность проголосовать за Анастасию Егорову для её прохождения в финал конкурса «Звезда-2025».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 мая 2025

Какие постройки на даче можно освободить от налога, объяснили эксперты
11 мая 2025

Опочецкий легкоатлет пробежал девять километров в честь 80-летия Победы
11 мая 2025

Глава Пскова о продлении сроков отопительного сезона: Лучше немного подождать, чем рисковать здоровьем
11 мая 2025

«Жить с одним крылом»: уже третий аист попал в псковский приют этой весной
11 мая 2025

«Бабушкины ушки» выросли в псковском лесу
11 мая 2025

Псковичка Анастасия Егорова представила регион на вокальном конкурсе «Звезда-2025»
11 мая 2025

Территорию Изборского музея-заповедника обработают от клещей
11 мая 2025

«Слёзы счастья»: сбежавшего енота Семёна нашли в Пскове спустя полтора месяца

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...