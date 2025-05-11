Псковичка Анастасия Егорова представила регион на вокальном конкурсе «Звезда-2025»

18:32, 11 мая 2025, ПАИ

Псковичка Анастасия Егорова представила регион на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». У вокалистки есть шанс попасть в финал, если за неё отдадут голоса телезрители, пишет газета «Псковская правда».

Анастасия Егорова выступила с песней Анжелики Варум «Осенний джаз». Жюри и зрителям она рассказала, что училась в Псковском колледже искусств. Позже стала солисткой военного оркестра, что считает одним из главных своих достижений. Дeвушка окончила колледж с красным дипломом и хочет поступить в Москву.

Во время выступления вокалистка набрала 80 баллов. Её оценивали композитор, продюсер Виктор Дробыш, певица Зара, теле- и радиоведущий, продюсер Роман Емельянов, певица и актриса Юлия Савичева, а также певец Дмитрий Колдун. Против проголосовала только Зара.

Певица Юлия Савичева отметила, что номер получился искренним и неповторимым, всё получилось очень филигранно и с душой. Поддержать Анастасию Егорову также приехала финалистка восьмого сезона, псковичка Анастасия Куклина.

Отметим, что у телезрителей есть возможность проголосовать за Анастасию Егорову для её прохождения в финал конкурса «Звезда-2025».