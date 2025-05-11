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Общество

МВД раскрыло схему мошенников с рабочими чатами

МВД России раскрыло мошенническую схему с рабочими чатами, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Фото: ПАИ

Эксперты рассказали, что мошенники создают фейковые рабочие чаты и добавляют туда россиян, чтобы создать атмосферу официальности и ввести в заблуждение.

В такой чат человека добавляет «работодатель». Там уже состоят коллеги, которые на самом деле могут являться просто ботами, которые пишут заложенные в них сообщения в нужном порядке. Они уверяют, что уже совершили нужное действие и добавленный в чат сотрудник должен сделать так же под предлогом того, что это безопасно.

Обычно через такие чаты выманивают коды авторизации на госпорталах и убеждают фиктивно трудоустроиться, отметили в ведомстве.

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