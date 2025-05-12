Участников СВО намерены освободить от земельного и транспортного налогов

09:07, 12 мая 2025, ПАИ

Участников СВО намерены освободить от земельного и транспортного налогов, пишет «Российская газета». Поправку в Налоговый кодекс РФ предложили Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой.

Согласно поправкам, ветераны боевых действий, военные, принимающие участие в специальной военной операции, их семьи смогут не платить транспортный налог по одному их личному транспортному средству.

Эта льгота не будет распространяться на дорогие легковые автомобили. Под понятие дорогих транспортных средств подпадают автомобили, средняя стоимость которых начинается с 10 миллионов рублей. На такие автомобили действует повышающий коэффициент.

Льгота также не будет распространяться на находящиеся в собственности морские, речные и воздушные суда. За исключением моторных лодок.

Кроме того, в законопроекте предлагается освободить участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога за 600 кв. м одного участка. Льгота распространяется на земельный участок независимо от того, где он находится.

Перечисленные льготы планируют предоставлять на весь календарный год даже в том случае, если участие гражданина в специальной военной операции продлилось меньше 12 месяцев.

Для оформления всех перечисленных льгот тем, кому они будут положены, не надо будет куда бы то ни было ходить. Налоговые органы самостоятельно узнают всю необходимую информацию от Минобороны и других профильных ведомств.

Все эти изменения, если их примут, будут действовать в отношении налоговых периодов начиная с 2022 года.