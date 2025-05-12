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Общество

Стало известно, сколько получит бюджет РФ от повышения штрафов для водителей

46 миллиардов рублей планируют собрать в бюджет РФ в связи с повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на проект поправок к закону о бюджете страны.

Фото: ПАИ

Дополнительный доход Минфин РФ планирует получить от увеличения размеров штрафов и уменьшения размера скидки по уплате штрафов за нарушения ПДД и правил эксплуатации транспортного средства.

Эти средства предлагают направить на финансирование мероприятий нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и госпрограммы «Информационное общество».

Напомним, что в этом году выросли штрафы за езду в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования, за непристёгнутый ремень, проезд на красный свет светофора и другие правонарушения. Суммы штрафов в большинстве случаев выросли в 1,5 раза.

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