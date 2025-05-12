Скорость, сила, страсть: окружное первенство по волейболу стартовало в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей до 19 лет стартовало в Пскове. В соревнованиях участвуют семь команд из Карелии, Коми, а также Псковской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской и Вологодской областей. На старте турнира сборная Псковской области уступила в двух матчах – коллективам из Калининградской области и Коми. В обеих встречах псковичи выиграли первый сет, но до конца матча настроя пока не хватает. За борьбой в матче псковской команды и Коми следила Валерия Лагуткина.