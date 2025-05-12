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Общество

День Победы в Пскове: цифры и факты

Празднование 80-летия Победы 9 Мая в Пскове в этом году было особенным. Огромное количество участников шествия Бессмертного полка, большой иммерсивный спектакль – на всю ул. Ленина. Парад Победы – который вновь прошел в центре города.

9 Мая сотрудники нашей большой команды, команды государственного медиахолдинга, старались, чтобы даже те, кто не смог лично быть в центре событий, смогли оперативно узнавать о них: с помощью прямой трансляции парада, фоторепортажей и новостей, специальных проектов. Мы работаем для вас, наши читатели, зрители и слушатели.

Каким было 9 Мая 2025 года – в наших карточках.

  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • День Победы в Пскове: цифры и факты
    Фото: Кирилл Гавриленко

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