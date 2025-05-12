День Победы в Пскове: цифры и факты

17:25, 12 мая 2025, ПАИ

Празднование 80-летия Победы 9 Мая в Пскове в этом году было особенным. Огромное количество участников шествия Бессмертного полка, большой иммерсивный спектакль – на всю ул. Ленина. Парад Победы – который вновь прошел в центре города.

9 Мая сотрудники нашей большой команды, команды государственного медиахолдинга, старались, чтобы даже те, кто не смог лично быть в центре событий, смогли оперативно узнавать о них: с помощью прямой трансляции парада, фоторепортажей и новостей, специальных проектов. Мы работаем для вас, наши читатели, зрители и слушатели.

Каким было 9 Мая 2025 года – в наших карточках.