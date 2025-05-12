Умерла актриса Нина Гребешкова

17:47, 12 мая 2025, ПАИ

Умерла актриса Нина Гребешкова, сообщает РБК. Вдове режиссера Леонида Гайдая было 94 года.

Нины Гребешковой не стало еще 10 мая 2025 года. Причины смерти не уточняются.

Гребешкова – советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, снявшаяся более чем в 130 фильмах. Дебютировала в кино в 1950-м в фильме «Смелые люди». Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». Также снималась у Пырьева, Тарасова, Лебедева, Жук и других режиссёров.