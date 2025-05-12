Умерла актриса Нина Гребешкова
Умерла актриса Нина Гребешкова, сообщает РБК. Вдове режиссера Леонида Гайдая было 94 года.
Нины Гребешковой не стало еще 10 мая 2025 года. Причины смерти не уточняются.
Гребешкова – советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, снявшаяся более чем в 130 фильмах. Дебютировала в кино в 1950-м в фильме «Смелые люди». Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». Также снималась у Пырьева, Тарасова, Лебедева, Жук и других режиссёров.