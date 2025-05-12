Третий форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» соберёт международные команды в Пскове

21:20, 12 мая 2025, ПАИ

III Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» пройдёт на площадке Псковского государственного университета с 14 по 16 мая. Начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ Ольга Лосская рассказала о подробностях предстоящего масштабного события в стенах вуза.

Она уточнила, что участниками форума станут студенты из 29 вузов и колледжей России, а также 12 университетов Белоруcсии. География форума включила такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Владивосток, Великие Луки, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Кемерово, Курск, Луганск, Мурманск, Минск и другие города.

Ольга Лосская подчеркнула, что форум будет проходить третий год подряд. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«За время работы форума международные команды ребят создали более шестисот единиц контента – вот так цифры сошлись. Они создают удивительные вещи. Каждый год форум посвящён разным темам. В прошлом году были очень интересные проекты сохранения историко-культурного наследие двух стран. В первый год мы придумывали проекты, популяризирующие дружеские отношения между нашими странами. За этим всегда наблюдать очень интересно, потому что это молодой, незашоренный взгляд, ребята не ставят для себя никаких границ», – сказала Ольга Лосская.

В течение трёх дней, с 14 по 16 мая, участников форума «Индустрия медиа» ждёт образовательно-культурная программа. Организаторами запланированы блоки лекций федеральных и региональных спикеров «Цифровая культура и медиа: вызовы современности», «Высокие технологии в медиа», мастер-классы журналистов-практиков, а также панельная дискуссия «Совместное героическое прошлое – общее будущее», посвящённая обсуждению проблем сохранения исторической памяти и важности недопущения фальсификации прошлого.

Наряду с образовательным и проектным треками программой форума запланирован культурно-экскурсионный. Представители студенческих СМИ России и Республики Беларусь ознакомятся с историей и культурным наследием Пскова, Изборска и Печор, с экспозицией Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов.

Напомним, Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» пройдёт на площадке Псковского государственного университета в третий раз. Цель мероприятия – установление конструктивных творческих связей студентов, реализующих себя в медийной сфере, через обучение, нетворкинг и знакомство с культурой двух государств. Реализация проекта направлена на разработку и апробацию модели молодёжного медиацентра Союзного государства, опыт которого в дальнейшем может быть масштабирован на другие страны.