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Ленту почётного гражданина Островского района вручили 100-летнему фронтовику

Ленту и удостоверение почётного гражданина Островского района вручили участнику Великой Отечественной войны, 100-летнему фронтовику Михаилу Васильевичу Кошелеву. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Островского района

Михаил Васильевич Кошелев был красноармейцем, сержантом и командиром отделения связи. Он с 1943 года воевал на фронте в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Михаил Кошелев также форсировал Днепр, за что его наградили медалью «За боевые заслуги».

«Михаил Кошелев – пример мужества и подлинного патриотизма для своих земляков. Это невероятно стойкий и мудрый человек, доброжелательный и приятный собеседник», – отметил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Напомним, что инициатива присвоения званий почётных граждан фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны принадлежит Министерству обороны России. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

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