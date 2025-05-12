Ленту почётного гражданина Островского района вручили 100-летнему фронтовику

21:27, 12 мая 2025, ПАИ

Ленту и удостоверение почётного гражданина Островского района вручили участнику Великой Отечественной войны, 100-летнему фронтовику Михаилу Васильевичу Кошелеву. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.

Михаил Васильевич Кошелев был красноармейцем, сержантом и командиром отделения связи. Он с 1943 года воевал на фронте в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Михаил Кошелев также форсировал Днепр, за что его наградили медалью «За боевые заслуги».

«Михаил Кошелев – пример мужества и подлинного патриотизма для своих земляков. Это невероятно стойкий и мудрый человек, доброжелательный и приятный собеседник», – отметил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Напомним, что инициатива присвоения званий почётных граждан фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны принадлежит Министерству обороны России. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.