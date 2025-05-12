В Пскове готовятся к проведению Бала Победы

Репетиция молодёжного Бала Победы под открытым небом прошла в живописном месте на берегу реки Псковы у Троицкого моста сегодня, 12 мая. В репетиции Бала Победы приняла участие активная молодёжь из Пскова и Псковской области. В живом сопровождении военного духового оркестра молодые пары исполняли танцы эпохи 1940-х годов. Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Вихрь эмоций и танцевальные па запечатлела фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.