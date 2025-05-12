Как развивается волонтёрское движение в Новоржевском округе, рассказала специалист по работе с молодёжью

23:38, 12 мая 2025, ПАИ

В активе добровольцев в Новоржевском муниципальном округе школьники, работающая молодёжь и старшее поколение. О развитии волонтёрского движения рассказала старший специалист по работе с молодёжью в муниципалитете, волонтёр международного корпуса 80-летия Победы Юлия Воробьёва в беседе с радиоведущими в эфире «7 НЕБО».

«Сейчас, конечно, ребят намного больше в нашей команде, чем раньше. И всё равно мы стремимся к расширению этой команды. Например, мероприятия к 80-летию Победы требовали привлечения массы сил. Получалось так, что, начиная, наверное, с акции «Сад памяти» (16 апреля), ребята подключались всё активнее. В итоге 9 Мая у нас было много ребят. Мы работали большой командой, это было очень здорово. Я до сих пор в себя прийти не могу после 9 Мая», – сказала волонтёр.

Волонтёрская работа проводится при содействии комитета по молодёжной политике Псковской области, «Движения первых» и других организаций, отметила гостья эфира. Юлия Воробьёва также рассказала о возможностях и поддержке добровольчества, оказываемой на федеральном и региональном уровнях.

«Если говорить про федеральный уровень, то, конечно, мы прекрасно осведомлены о возможностях грантов, о реализуемых проектах и конкурсах. В прошлом году, например, моя коллега подавала заявку на конкурс региональных субсидий. По направлению «арт-волонтёрство» выиграла. В результате закупили необходимое оборудование для проведения наших мероприятий. Спасибо и нашему региональному комитету: он всегда с нами на связи, всегда помогает, поддерживает. И в нашем округе тоже помощь оказывается. То есть мы не брошены, у нас всё хорошо», – добавила волонтёр.

Отметим, Юлия Воробьёва имеет опыт участия в добровольческих мероприятиях с 2014 года. Во время учёбы в ПсковГУ принимала участие в волонтёрских мероприятиях, после чего вернулась на свою малую родину, где продолжает заниматься волонтёрством и вовлекает в эту деятельность молодых людей из Новоржевского муниципального округа.