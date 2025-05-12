Турнир «Спортивный меч» пройдёт в Пскове 18 мая

23:53, 12 мая 2025, ПАИ

Очередной открытый турнир «Спортивный меч» в номинации «Щит – меч» пройдёт в Пскове 18 мая. Впервые соревнования будут проходить на территории Довмонтова города, сообщили ПАИ организаторы.

Начало регистрации участников в 10:00. Вход на соревнования для зрителей свободный.

Организаторами соревнований выступят Псковское отделение Федерации спортивного меча и Псковский музей-заповедник.