Турнир «Спортивный меч» пройдёт в Пскове 18 мая
Очередной открытый турнир «Спортивный меч» в номинации «Щит – меч» пройдёт в Пскове 18 мая. Впервые соревнования будут проходить на территории Довмонтова города, сообщили ПАИ организаторы.
Начало регистрации участников в 10:00. Вход на соревнования для зрителей свободный.
Организаторами соревнований выступят Псковское отделение Федерации спортивного меча и Псковский музей-заповедник.
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