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Общество

Турнир «Спортивный меч» пройдёт в Пскове 18 мая

Очередной открытый турнир «Спортивный меч» в номинации «Щит – меч» пройдёт в Пскове 18 мая. Впервые соревнования будут проходить на территории Довмонтова города, сообщили ПАИ организаторы.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Начало регистрации участников в 10:00. Вход на соревнования для зрителей свободный.

Организаторами соревнований выступят Псковское отделение Федерации спортивного меча и Псковский музей-заповедник.

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