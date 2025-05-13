Глава Усвятского округа: Нам есть что предложить участникам программы «Герои земли Псковской»

12:15, 13 мая 2025, ПАИ

Усвятский муниципальный округ открыт для участников программы «Герои земли Псковской», подчеркнул глава округа Дмитрий Петров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Для квалифицированных специалистов, особенно прошедших специальную военную операцию и обладающих сильным характером, в администрации Усвятского округа есть вакансии и предложения, отметил Дмитрий Петров.

«Вакансии есть, нам есть что предложить участникам программы «Герои земли Псковской». По мере обращения готовы рассмотреть и подобрать хорошие вакансии», – подчеркнул глава округа.

Кадровая проблема актуальна повсеместно, хорошие специалисты нужны всегда, заметил Дмитрий Петров. Вакансии есть в администрации округа, коммунальном хозяйстве, можно рассматривать и другие организации, уточнил он.

«Люди, которые прошли специальную военную операцию, закалённые, грамотные. Они смогут работать и в органах власти, и в любой организации, и на любом предприятии», – подчеркнул глава округа.

Программа «Герои земли Псковской» – важный инструмент адаптации и возвращения к мирной жизни для участников специальной военной операции, заключил Дмитрий Петров.

Напомним, что программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.