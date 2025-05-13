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Общество

Госдума РФ может запретить детям открывать счета в банках без согласия взрослых

Законопроект, направленный на защиту детей от мошенников в финансовой сфере, рассмотрит Госдума РФ сегодня, 13 мая, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно открывать банковские счета и оформлять карты, напомнил председатель Госдумы РФ. По данным экспертов, ежегодный рост выдачи карт несовершеннолетним составляет 20–25 %, а в 2023 году клиентами банков до 18 лет стали около двух миллионов человек.

Мошенники пользуются этим, завоёвывают доверие подростков и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые затем используются для обналичивания украденных средств. За небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карты несовершеннолетних проходят миллионы рублей, а родители часто не знают о таких операциях. В таких случаях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений – так называемыми дропперами.

Законопроект предлагает запретить банкам заключать договоры с подростками от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или законных представителей. Это позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и защитить их от необдуманных поступков, отметил Вячеслав Володин.

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