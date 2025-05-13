Шум байкальских волн включили в мировую аудиокарту наследия ЮНЕСКО
Шум байкальских волн включили в мировую аудиокарту наследия ЮНЕСКО. Создатели Sonic Heritage собирают звуковые пейзажи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО со всего мира. Сейчас в базе 270 записей из 68 стран.
Из России в коллекцию также попали бой курантов на Красной площади в Москве, звон карильона Петропавловского собора в Петербурге и стрекотание цикад среди стен крепости Нарын-Кала в Дербенте.
Шум байкальских волн записывали трое путешественников. Прежде чем запись попала в архив, ее очистили от посторонних звуков, чтобы сохранить атмосферу и передать «дыхание» самого глубокого озера планеты.
Руководители Театрально-концертной дирекции Псковской области станут гостями «Оглавления»
Глава Усвятского округа: Нам есть что предложить участникам программы «Герои земли Псковской»