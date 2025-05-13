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Общество

Шум байкальских волн включили в мировую аудиокарту наследия ЮНЕСКО

Шум байкальских волн включили в мировую аудиокарту наследия ЮНЕСКО. Создатели Sonic Heritage собирают звуковые пейзажи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО со всего мира. Сейчас в базе 270 записей из 68 стран.

Из России в коллекцию также попали бой курантов на Красной площади в Москве, звон карильона Петропавловского собора в Петербурге и стрекотание цикад среди стен крепости Нарын-Кала в Дербенте.

Шум байкальских волн записывали трое путешественников. Прежде чем запись попала в архив, ее очистили от посторонних звуков, чтобы сохранить атмосферу и передать «дыхание» самого глубокого озера планеты.

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