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Общество

Церковь Ксении Петербургской привезли в Псков из Москвы

Деревянную церковь, которую митрополит Псковский и Порховский Матфей планирует освятить в честь блаженной Ксении Петербургской, перевезли в Псков из Москвы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал благочинный храмов Пскова, протоиерей Андрей Большанин.

Фото: ПАИ

По его словам, деревянный храм перенесли из Останкино, где по инициативе митрополита Псковского и Порховского Матфея построили храм Успения Пресвятой Богородицы.

«Перед строительством того большого каменного храма около Останкино был построен деревянный храм для того, чтобы в нём временно совершать службы. По указу владыки временный деревянный храм строители разобрали и перенесли к нам в Псков», – рассказал Андрей Большанин.

Первую службу в церкви планируют совершить уже этим летом. Храм будет временным, вскоре на этом же месте начнут новое строительство, добавил благочинный храмов Пскова.

Ранее сообщалось, что новую церковь строят в Пскове.

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