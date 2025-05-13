Народные художественные ремёсла Витебской области представили в Пскове

Выставка работ мастеров народных художественных ремёсел Витебской области «Палатняныя пераплёты» открылась в Псковском областном центре народного творчества.
На выставке представлены изделия декоративно-прикладного творчества Витебщины в традиционных техниках ткачества: постилки (тканые покрывала), рушники, салфетки, выполненные на кроснах; пояса, сотканные на дощечках, на бердо, на станке; половики, дорожки, «ходники» и многое другое. В рамках открытия выставки прошли мастер-классы от мастеров ткачества по работе за ткацким станком и по созданию тканого пояса.
За происходящим наблюдали фотокорреспонденты ПАИ.
Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, 17:07, 13 мая 2025, ПАИ
1380
Поделиться